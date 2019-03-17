В Барселоне провели первую лазерную операцию для лечения эпилепсии

Больница Hospital del Mar в Барселоне стала первым медицинским центром в Испании и одним из первых в Европе, где был использован лазер для лечения эпилепсии и опухолей мозга. С помощью этой технологии появилась возможность удалять опухоли и очагов эпилептической активности безопасным и быстрым способом с минимальным вмешательством.

Как поясняют в научном информационном агентстве SINC, лазер подходит для тех, у кого диагностирована гамартома гипоталамуса, множественные травмы, туберозный склероз, глубокая корковая дисплазия, кавернозные агниомы, менингиомы и другие патологии.

Для проведения операции в череп пациента вводится зонд с лазером. Как отмечают хирурги больницы, степень вмешательства определяются с помощью термографии, что позволяет непрерывно отслеживать процесс.

С конца января команда медиков провела три лазерные операции такого рода: две – по удалению эпилептогенных очагов и одну – по удалению гамартомы. Во всех случаях операции завершились успешно и через 48 часов пациентов выписали из больницы, в то время как при классических вмешательствах требуется пребывание в больнице не менее недели.

Врачи сообщают, что лазер может применяться для патологий до 3 см в диаметре в труднодоступных местах. Также отмечается, что лазер позволяет точнее определить границы вмешательства и действовать с большей точностью, не допуская коагуляции прилегающих тканей и кровотечений.

Медики подчёркивают, что лазерная технология может полностью изменить подход к лечению эпилепсии. Она позволяет также воздействовать на несколько разных эпилептогенных очагов одновременно. К тому же, она даёт возможность комбинировать различные техники в ходе одной операции, избавляя пациента от необходимости повторного хирургического вмешательства.