Учёные воссоздали лицо канарской аборигенки

В университете реконструировали череп и лицо молодой девушки 25-35 лет. Визуализация стала возможна, благодаря трёхмерному сканированию черепа, найденного на архипелаге. Сканирование произвели в Анатомическом музее Университета Эдинбурга.

Результат работы выставлен на Студенческой выставке в Университете Данди.

Автор работы рассказала, что воссоздала примерный образ островитянки, отметив, что внешний вид коренного канарского населения отличался от острова к острову. Она добавила, что облик народа гуанчи на протяжении долгого времени оставался загадкой, и одним из немногих источников информации о нём были описания аборигенов в испанской литературе.