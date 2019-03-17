Учёные нашли генетическую связь между Испанией и Россией

Речь идёт о значительном влиянии выходцев из Прикаспия на генетическую историю Иберийского полуострова. Команда учёных из Барселоны и Гарварда выяснила, что около 5 тыс. лет назад на территорию современной Испании пришли выходцы из Прикаспия, которые полностью заместили местное мужское население.

По словам Карлоса Лалуэза-Фокс из барселонского Института эволюционной биологии, это было настоящее генетическое вторжение. Причём, пока учёные не берутся утверждать, что оно было насильственным. Не исключено, что никакого военного вмешательства не было, а местные женщины сами предпочли чужаков.