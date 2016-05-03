Средиземноморская диета нивелирует влияние вредной еды

Недавние исследования показали, что употребление в пищу жирной пищи и еды с высоким содержанием сахара не угрожает здоровью сердца в том случае, если человек придерживается здоровой средиземноморской диеты. Результаты исследования, проведенного с участием 15 000 человек в 39 странах, были опубликованы в издании European Heart Journal.

Ученые утверждают, что средиземноморская кухня снижает риск инфаркта даже в сочетании с периодическим употреблением в пищу фастфуда. Более того, классическая для Средиземноморья диета с большим количеством свежих фруктов и овощей, жирной рыбы и оливковкого масла может помочь в предотвращении инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто уже имеет определенные проблемы со здоровьем.

Респонденты в возрасте около 67 лет заполнили анкету, содержавшую вопросы об их режиме питания, в том числе о том, сколько раз в неделю они едят мясо, рыбу, молочные и цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и десерты. В зависимости от ответов им присваивали тот или иной Коэффициент средиземноморской диеты (MDS), значения которого варьировались от 0 до 24.

«Мы выяснили, что каждая единица этого коэффициента связана со снижением риска инфаркта, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 7% среди пациентов, у которых уже есть нарушения в этой сфере», - отметил Ральф Стюарт из Оклендского университета, возглавивший исследовательскую группу. «Употребление менее здоровых продуктов, характерных для Запада, не было связано с повышением уровня риска возникновения подобных состояний, что оказалось для нас неожиданностью», - заверил Стюарт. «Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что, возможно, мы должны в большей степени сконцентрироваться на популяризации здорового питания среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а не на избегании вредной еды», - заключил ученый.