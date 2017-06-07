Испанские ученые обнаружили неожиданное свойство вина

Красное вино полезно для зубов и защищает их от кариесы. К такому выводу пришла группа ученых из Мадрида под руководством Марии Виктории Морено-Аррибас.
Лабораторные исследования показали, что красное сухое вино уничтожает бактериальную пленку на зубах, возникающую под воздействием кариеса. Ученые помещали в красное вино колонии из нескольких разновидностей бактерий, живущих в ротовой полости. Предварительно дав бактериям, собранным из человеческой слюны, развиться в лабораторных условиях, исследователи подвергли их воздействию красного вина, а также безалкогольной версии этого вина, хлоргексидина, воды и 12%-го раствора этилового спирта. Вино успешно очистило две емкости с бактериями из пяти. Рост бактерий через некоторое время полностью останавливался.
Кроме того, по мнению ученых, целебными свойствами также обладает виноградный сок, однако его действие менее эффективно.Темы: Наука