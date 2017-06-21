Испанские ученые не советуют есть вареную рыбу

Группа испанских ученых из Университета Севильи, специализирующаяся на токсикологических исследованиях, опубликовала результаты опытов по приготовлению рыбы разными способами. Главный вывод, к которому пришли ученые, заключается в том, что рыбу лучше готовить на пару, а не варить. Именно паровая обработка рыбы эффективнее удаляет из нее цианотоксины – вредные вещества, которые паражают органы человека.

В случае варки содержание цианотоксинов уменьшается до 26%, а при обработке паром - до 18%. Кроме того, эти токсины при приготовлении переходят в воду. С этой точки зрения, рыбный суп нельзя назвать самым полезным блюдом. Исследователи варили тилапию, но, по их словам, это касается всех рыб, а также моллюсков.

Ученые подчеркивают, что сегодня риск отравления цианотоксинами недооценен. Доказано, что у животных это вещество поражает печень, почки, сердце, кишечник, легкие и мозг. У людей высокая концентрация этого токсина вызывает головные боли, диарею, обезвоживание и повреждение почек.