Испанские ученые научились печатать на принтере человеческую кожу

Испанские ученые представили прототип биопринтера, который печатает кожу, полностью идентичную человеческой. Об этом сообщает Science News Journal. Авторами 3D-принтера стали ученые из Мадридского университета Карлоса III, Центра по исследованиям в сфере энергетики, окружающей среды и технологий (CIEMAT), а также мадридского Университетского госпиталя Грегорио Мараньона.

Принтер использует в качестве "сырья" биоматериалы, печатая из них кожу, которая способна прижиться на нужном участке человеческого тела. Искусственная кожа печатается слоями, повторяя строение настоящей человеческой кожи. Она также состоит из эпидермиса и дермы, биологически активна и сама производит коллаген, придающий ей эластичность. По словам ученых, основная сложность состояла в том, чтобы понять, как именно нужно смешивать и использовать биологические "чернила".

Исследователи подчеркивают, что область применения такой кожи может быть самой широкой: медицина, в частности, трансплантология, изготовление косметической продукции и даже бытовой химии. Например, в случае ожога можно использовать в качестве "чернил" биоматериал пациента и очень быстро получить новую кожу, пригодную для трансплантации.