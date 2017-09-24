Испанские дроны совершили первый международный полёт по Европе

Под руководством Министерства внутренних дел Испании выполнен первый полёт дронов между странами Европы. Два беспилотника пролетели над лесами Лапландии на расстоянии 4 тысячи километров от Пиренейского полуострова.

Операция представляла собой симуляцию процедуры поиска и спасения пропавшего без вести человека, пишет El Periodico. Она проводилась совместно с силами безопасности Европейского Союза. Как сообщается в официальном заявлении министерства, полёт состоялся в рамках европейского проекта Surverion.

Во время полёта над Лапландией дронами управляли из Технологического центра по безопасности (CETSE) Государственного секретариата по безопасности в Мадриде.

В МВД отмечают, что, благодаря проекту Surverion, была разработана глобальная система, способная на расстоянии управлять целым флотом беспилотников и другими аппаратами, находящимися в любой точке мира. Над системой на протяжении семи лет трудились специалисты испанской компании AEORUM при финансовой поддержке ЕС.