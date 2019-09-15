Испанские диетологи перечислили рыб с наибольшим содержанием ртути

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ртуть в число десяти химических элементов, которые наносят наибольший вред человеку в мировом масштабе. А рыба и морепродукты - основной источник попадания ртути в организм человека.

«Ртуть токсична для людей, животных и растений. И вообще для экосистемы», - подтверждает глава испанского объединения диетологов Альма Палау. «В высоких концентрациях ртуть может быть смертельна», - предупреждает она.

В какой рыбе больше всего ртути?

Чем меньше рыба, тем меньше в ней ртути, говорит Палау. По ее словам, чем выше стоит рыба в пищевой цепочке, тем больше в ней ртути. То есть в основном это хищники. Диетолог перечисли…ж.ла следующих рыб как самых опасных с точки зрения содержания в них вредного элемента:

Рыба-меч

Акула

Голубой тунец

Из пресноводных - щука

По данным Европейского агентства по безопасности продуктов, Испания, Италия, Франция и Греция - европейские лидеры по потреблению рыбы и морепродуктов, содержащих ртуть. Палау напоминает, что с 2001 года в Европе действуют единые требования к содержанию метилртути (в форме которой обычно содержится ртуть в рыбе). Оно не должно превышать 1 микрограмма на килограмм мяса морского черта, скумбрии, палтуса, голубого марлина, кефали, морского леща, акулы, тунца, рыбы-меча и осетра.

Диетологи предупреждают, что особую опасность ртуть представляет для беременных и кормящих женщин, а также детей младше трех лет. Это не значит, что надо вообще отказываться до рыбы и морепродуктов. Просто нужно избегать тех видов, в которых содержание ртути особенно высоко, говорит Палау. Что касается детей от 3 до 12 лет, то им можно есть любую рыбу, ограничив потребление потенциально опасных видов 50 граммами в неделю.

Однако Палау подчеркивает, что не стоит впадать в крайности. Рыба и морепродукты в целом полезны и являются важной частью средиземноморской диеты. «Тут пользы больше, чем вреда», - отмечает она. Ценные белки и жиры, йод, селен, кальций, витамины A и D… Все это есть в рыбе и необходимо человеку, в том числе беременным и детям, добавляет диетолог.