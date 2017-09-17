Испанские акушеры получили Шнобелевскую премию за поющих эмбрионов

Шнобелевская премия в области акушерства в этом году досталась испанским исследователям, которые обнаружили, что дети могут петь и танцевать еще в утробе матери, если транслировать звук через специальный "музыкальный тампон". Церемония вручения этой награды-пародии на Нобелевскую премию состоялась в четверг в Гарвардском университете. Согласно информации на официальном сайте, она присуждается за "открытия, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом думать".

Мариса Лопес-Теихон, Алекс Гарсия-Фаура, Альберто Пратс-Галино и Луис Пальярес Аниорте из клиники репродуктивных технологий Institut Marqués в Барселоне доказали, что эмбрионы лучше воспринимают музыку в том случае, если она транслируется напрямую внутрь матери, а не играет в непосредственной близости от живота. Исследование показало, что при использовании такого метода дети могут слышать музыку и реагировать на нее в возрасте всего 16 недель. Так, на трехмерных изображениях, сделанных в 2015 году, видно, как они открывают рты и высовывают языки в ответ на музыку, словно хотят заговорить или спеть. Предшествующие изыскания свидетельствовали о том, что слуховая система у эмбрионов начинает работать только на 26 неделе беременности.

В ходе эксперимента музыка транслировалась через вышеупомянутый "музыкальный тампон" – устройство Babypod, которое представляет из себя динамик, созданный специально для воспроизведения музыки во влагалище. Стоимость его составляет около 150 евро. Будущим матерям рекомендуют использовать его не больше 20 минут в день.

С полным списком лауреатов Шнобелевской премии можно ознакомиться на сайте improbable.com/ig.