Испанцы представили новый вид авокадо - диетический

Испанская продовольственная компания Isla Bonita представила на рынке новый вид авокадо, который, по словам ее представителей, медленнее темнеет и содержит на 70% меньше жиров по сравнению с обычными плодами. Новая разновидность была сертифицирована Испанским фондом сердца в рамках программы здорового питания.