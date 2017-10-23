Испанцы представили новый вид авокадо - диетический

Испанская продовольственная компания Isla Bonita представила на рынке новый вид авокадо, который, по словам ее представителей, медленнее темнеет и содержит на 70% меньше жиров по сравнению с обычными плодами. Новая разновидность была сертифицирована Испанским фондом сердца в рамках программы здорового питания.
Авокадо содержат половину необходимой дневной нормы волокон, фолиевой кислоты, витаминов A и C и калия, а также олеиновую и линолевую кислоту. Плоды содержат множество необходимых питательных веществ и положительно влияют на состояние сердца, баланса гормонов и пищеварения, а также помогают снизить уровень холестерина.Темы: Наука