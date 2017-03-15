Французский астронавт Тома Песке сделал серию фотографий Барселоны с борта МКС

Наблюдение за Землей из космоса позволяет ученым получить более точные знания о ряде факторов, связанных с охраной окружающей среды, в том числе за загрязнением атмосферы, качеством морской воды, таянием льда и исчезновением лесов. Как сообщает La Vanguardia, 7 марта Европейское космическое агентство (ESA) признало снимком дня мозаику изображений, детально отражающей конурбацию (городская агломерация полицентрического типа) Барселоны. Ее автором стал французский астронавт Тома Песке, сделавший фотографии с Международной космической станции (МКС).

Барселону неоднократно снимали из космоса, однако именно материалы Песке обладают наиболее высоким качеством. Астронавт находится на МКС с ноября 2016 года. Его возвращение намечено на май. "В свободное время, как и многим другим астронавтам, Песке нравится наблюдать за Землей из иллюминаторов станции", - отмечают в ESA. Вышеупомянутый коллаж был сделан 15 февраля. На нем крайне детально изображена практически вся городская агломерация каталонской столицы. Среди множества прочих элементов на фотографиях видны разница степени прозрачности вод в порту Барселоны и ее прибрежной зоне, а также обширная зеленая зона природного парка Кольсерола.

МКС летает на высоте 400 километров со скоростью 28 800 км/ч. Для создания 30 фотографий за 20 секунд Тома использовал самую крупную из имеющихся на борту линз. ESA опубликовала три версии его работ с расширением до 340 Мб.