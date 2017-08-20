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          Новости Испании » Новости » Культура » В провинции Жирона в гараже частного дома нашли средневековую синагогу

          В провинции Жирона в гараже частного дома нашли средневековую синагогу

          21:56 20.08.2017

          Семья из города Кастельон-де-Ампуриас (Жирона) на протяжении нескольких десятилетий использовала в качестве гаража здание, которое оказалось средневековой синагогой, пишет La Vanguardia.

          Предки нынешних владельцев приобрели дом в еврейском квартале на аукционе в 1825 году. Исследования архивов, связанных с этим районом, начались лишь в конце XIX века, а в 2014-2015 году были проведены археологические раскопки. Они подтвердили, что в XIII веке на этом месте стояла синагога, которая являлась одним из важнейших иудейских храмов на территории современной провинции Жирона.

          После того, как стало известно об историческом прошлом этого сооружения, его владельцы занялись продвижением проекта, посвящённого еврейскому наследию на этих землях, и по предварительной договорённости проводят экскурсии по синагоге.

          В Средневековье еврейская община Кастельон-де-Ампуриас была третьей по численности в регионе вслед за Жироной и Перпиньяном. По данным экспертов, первые упоминания об этом храме датируются 1264 годом. Исследователи смогли установить расположение синагогального ковчега для свитков торы и других частей храма. Предположительно в нём также была миква – резервуар для омовения. Кроме того, исследователи полагают, что портик, сохранившийся во внешней части здания, был спроектирован Арнау Фонтом, известным мастером того времени, которому также приписывается работа над элементами городского собора и монастыря в Вилабертране. 

          Темы: Культура  Жирона

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