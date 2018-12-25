В Музее изящных искусств Бильбао - бесплатный вход до 7 января

Музей изящных искусств Бильбао решил сделать последний подарок горожанам и гостям города по случаю 110-летнего юбилея. В праздничный период с 24 декабря по 7 января вход в музей будет для всех бесплатным.

Как сообщили в музее, в дополнение к этому у посетителей появится возможность побывать в старом здании и узнать, как изначально выглядел вход в галерею.

Бесплатно посетить художественный музей можно с 10:00 до 20:00 ежедневно, за исключением 31 декабря, когда он будет открыт до 14:00. 25 декабря и 1 января музей работать не будет.

В настоящее время в музее проходят выставки «ABC. Алфавит Музея Бильбао» (ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao), «После 68. Искусство и художественная практика в Стране Басков в 1968-2018» (Después del 68. Arte y prácticas artísticas en el País Vasco 1968-2018), а также экспонируются работы Хуана Муньоса «Подвешенные фигуры» (Hanging figures).