В Каталонии впервые за долгое время планируют провести корриду

Фонд Toro de Lidia направил официальный запрос в мэрию Олота (Жирона) на проведение корриды на городской арене. Если он будет согласован, представление станет первым боем быков в Каталонии с в 2012 года, когда региональный парламент ввёл запрет на их проведение.