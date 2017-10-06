В кафедральном соборе Майорки проходит Международный фестиваль органной музыки

Кафедральный собор Пальмы станет местом проведения Международного фестиваля органной музыки, который в этом году состоится уже в 18-й раз. Как сообщают информационные агентства Испании, в рамках мероприятия каждое воскресенье октября в 19:45 в соборе будут проводиться концерты.

Фестиваль, посвященный памяти композитора Иоганна Себастьяна Баха, проводится с 2000 года. Первым в его рамках выступил Арнау Рейнес, программа которого прозвучала 1 октября и была названа "Европейский романтизм и постромантизм и их влияние на музыкантов Майорки". На 8 октября намечен концерт немецкого исполнителя Роланда Бёргера "Северогерманское влияние на творчество Иоганна Себастьяна Баха", 15 октября в соборе выступит россиянин Сергей Черепанов, который представит "Видение симфонического органа Ференца Листа в творчестве Марселя Дюпре", а 22 октября публику ждет "Бах и Пярт: духовная музыка" в исполнении итальянца Лоренцо Гьельми.

Это культурное событие является частью программы мероприятий, которые проводятся в кафедральном соборе Майорки в течение всего года. Установленный в нем орган имеет 4 ручные клавиатуры на 56 клавиш и педаль на 30. Звучание его усиливается за счет конструкции 44-метрового свода.

Строительство собора в готическом стиле началось в 1300 году, однако закончить его удалось только к 1601-му. Впоследствии постройку неоднократно реставрировали. На разных этапах в процессе принимали участие Антонио Гауди и Микель Барсело.