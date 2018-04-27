В Испании набирает популярность «сельский» стрит-арт

В небольших испанских городках набирает популярность стрит-арт. Местные власти отдают стены домов уличным художникам в качестве полотен в целях продвижения населённых пунктов и развития туризма.

Один из первых фестивалей уличного искусства в испанской глубинке – Cantamañanas, который проводится в Уарте (Наварра) с 2004 года. За время его существования на улицах появилось полсотни граффити, которые в общей сложности занимают 3 тысячи квадратных метров.

Десятилетний юбилей в этом году отмечает проект Las Meninas de Canido в Ферроле (Ла-Корунья), где предположительно появилась первая в Испании работа британского художника Banksy.

Ровесник «Менин» – фестиваль DesordesCreativas в Косельо-де-Ордес (Ла-Корунья).

Лидером по числу стрит-арт фестивалей является Валенсийское сообщество. Среди них – Museo Inacabado de Arte Urbano в Фансаре (Кастельон), участие в котором в этом году примут 190 художников из 25 стран.

В Барселоне особо выделяется популярный Ùs Festival en Poblenou. Каталония также известна проектами в Реусе (Таррагона), Торрефаррере (Льейда) или Пенельесе (Льейда).

Один из популярных проектов столичного региона - Pinta Malasaña, который принёс стрит-арт в такие малые населённые пункты, как Фреснедильс-де-ла-Олива, где живёт всего полторы тысячи человек.