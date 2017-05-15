В Аликанте пройдет международная выставка авторских кукол

3 июня этого года в Аликанте откроется II международная выставка авторских кукол MuñecArt. "Тем, кто был на ней в прошлом году хорошо известно, что такое авторские куклы. Тех же, кто собирается посетить ее впервые, ждет культурный шок", - обещают организаторы мероприятия Ирина Абрасокина и Элеонора Вагнер. В этом году выставка откроет свои двери для всех желающих с 4 по 7 июня. Цена билета - 3 евро. Торжественное открытие состоится 3 июня в 19:00 по адресу: Paseo de la Explanada de España nº16. Вход на открытие - по приглашениям.

Авторские куклы - самостоятельный, завораживающий вид искусства, стремительно набирающий популярность во всем мире. "Приобщиться к кругу коллекционеров кукол считается очень престижным, так как часто они выполнены настолько хорошо, что достойны занимать места в лучших музеях мира. Кроме того, это прекрасная инвестиция. Многие известные люди имеют большие коллекции кукол. Одна из самых крупных принадлежит Деми Мур. Ее коллекция насчитывает более 200 работ. Также коллекционировали кукол леди Диана и Майкл Джексон", - рассказывают организаторы.

Когда-то, лет 30 назад, Испания была абсолютно "кукольной" страной, со своей самобытной кукольной школой. Постепенно, все сошло на нет. Сильных старых мастеров осталось буквально несколько человек. И сейчас искусство куклы в Испании практически неизвестно. "Наша честолюбивая мечта – возродить традиции кукольного искусства здесь. Чтобы Испания заняла достойное место на карте кукольной географии. Ради этой цели также была организована «Школа авторской куклы в Испании». В школе представлены курсы ведущих мировых кукольных мастеров, таких как Ольга Егупец и Тина Васса. Теперь любой желающих может приобщиться к миру кукол и для этого не нужно ехать далеко, в другую страну", - говорят организаторы.

Огромное значение имеют выставки. Переоценить их трудно. Для обычных посетителей это в первую очередь знакомство с разнообразным миром кукол. Часто, до посещения выставки, люди даже не подозревают о существовании такого вида искусства. А после посещения некоторые становятся не только поклонниками, но и кукольными мастерами.

Для мастеров это возможность показать свои работы, увидеть живую непосредственную реакцию посетителей, напитаться вдохновением, пообщаться с коллегами, приобрести новые знания и контакты. Как правило, после крупных выставок мастера потом выдают новые интересные коллекции. Так что выставки, это всегда толчок для творчества.

Во всем мире выставки авторских кукол привлекают огромное число обычных посетителей и коллекционеров. Например, в Москве, на крупнейшей выставке «Искусство куклы» за четыре дня проходит двадцать тысяч человек! Туда специально приезжают люди со всего мира. А для небольшого курортного города Аликанте такая выставка со временем может стать серьезным аспектом в развитии туристического бизнеса.

"По тому, как принимали выставку в прошлом году, мы поняли, что у нее здесь большое будущее, и решили проводить ее ежегодно в первой неделе июня", - говорит Ирина Абрасокина. "В этом году мы привезем еще больше авторов, покажем еще больше работ. В выставке примут участие уже 13 стран. Зрители смогут впервые увидеть кукол таких мастеров, как Бриджит Деваль , Анки Даанен, Ольга Венжега, Владимир Сушкевич и други", - продолжает она.

Бриджит Деваль - это живая история кукольного искусства, стоявшая у самых ее истоков. Она живет в Италии и специально приедет на MuñecArt в этом году.

Организаторы решили разнообразить выставку и организовали встречу с некоторыми прославленными авторами в ámbito cultural в торговом центре El Corte Ingles. Мастера расскажут о своих работах, раскроют некоторые секреты мастерства, приподнимут завесу тайны над миром кукол. Там же посетители смогут задать интересующие их вопросы. Семинар состоится 5 июня в 19.00 адресу avda. Federico Soto 1-3. 1ª Planta. Вход свободный.

Кроме того, все желающие смогут посетить мастер-классы Ольги Егупец и Виктории Костиной.

Ольга Егупец – знаменитый титулованный мастер-кукольник. Попасть на ее мастер-класс здесь огромная удача, в Испанию она приезжает впервые.

Виктория Костина не так известна, как Ольга Егупец, но она делает поистине волшебные игрушки из ваты. "Мы познакомились с ней на выставке в Амстердаме и немедленно пригласили дать мастер-класс в Аликанте. Частенько игрушки из ваты слишком громоздкие и выглядят неуклюжими. Куклы Виктории изящны, даже изысканны. Освоив ее технику, вы сможете создавать потрясающие авторские игрушки на елку вместе со своим ребенком. Обязательно приходите заниматься. Обе возможности совершенно исключительные. Мастера живут в других странах и приезжают специально на выставку", - подчеркивают организаторы.

Более подробную информацию о занятиях вможно получить из группы школы в Фейсбуке «Школа авторских кукол в Испании».

Количество мест на мастер-классы ограничено. Нужно записываться уже сейчас по телефону 66 26 45 707 или по почте munecart@gmail.com.

"И, конечно, мы не смогли остаться в стороне от темы благотворительности. Мы решили ввести добрую традицию проведения благотворительной лотереи. В этом году все вырученные средства от лотереи пойдут на счет детского хосписа «Дом с маяком» в Москве. Хоспис существует исключительно на частные пожертвования и славится прекрасно организованной работой своих служб.

Многие авторы с готовностью отозвались на наш призыв предоставить свои работы для розыгрыша. Таким образом, у посетителей будет прекрасная возможность не только оказать помощь тем, кто в ней отчаянно нуждается, но и выиграть понравившуюся куклу", - говорят организаторы.