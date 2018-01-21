28 февраля в Лондоне аукционный дом Sotheby's выставит на торги портрет музы Пикассо Марии-Терезы Вольтер "Женщина в берете и клетчатом платье", стартовая цена которого составит 50 миллионов евро. Как сообщают информационные агентства Испании, новость об этом произвела настоящий фурор в силу астрономической цены полотна и того факта, что ранее оно на торги не выставлялось. В преддверии аукциона картину можно будет увидеть в Гонконге (с 30 января по 2 февраля), Тайбэе (6 и 7 февраля), Нью-Йорке (с 12 по 14 февраля) и в Лондоне (с 22 по 28 февраля).

"Женщину в берете и клетчатом платье" Пикассо написал 4 декабря 1937 года, вскоре после знаменитой "Герники". Представительницы прекрасного пола в жизни Пикассо были одной из основных осей его творчества, и их личности играют важную роль в понимании развития стиля художника. Представители Sotheby's отмечают, что выставленная на продажу картина иллюстрирует эволюцию его отношений с Марией-Терезой Вальтер "в момент, когда художник все еще был явно в нее влюблен, но в его жизнь постепенно входила новая страсть в лице Доры Маар". По их словам, в этом полотне мастер выразил свои чувства к двум женщинам, о чем свидетельствует сознательное смешение двух стилей, каждый из которых был вдохновлен одной из его муз. Кроме того, картина отражает некоторую дуальность и конфликт между двумя женщинами. "Девушке, должно быть, больно смотреть на картину и понимать, что скоро ей придется уйти", - писал в свое время Пикассо, говоря об этой работе.