Составлен список старейших гастрономических мероприятий Испании

На днях в городке Суэка в Валенсии прошел ставший традиционным международный конкурс паэльи. Как сообщает La Vanguardia, это гастрономическое мероприятие является одним из старейших в Испании – впервые оно было организовано в 1961 году, и сейчас состоится уже в 57-й раз подряд. Соответствующие сведения упоминаются в исследовании, проведенном компанией Paellas y Arroces и веб-сайтом Original Paella.

В число прочих мероприятий с многолетней историей также вошли Праздник морепродуктов в галийсийском О-Грове (1963) и Праздник осьминога в Карбальино (1964).

Составители списка отметили, что первые кулинарные праздники и ярмарки зародились в 60-е годы прошлого столетия и имели своей целью продвижение традиционных продуктов и блюд, а также проведение дегустаций и конкурсов для выявления лучших по мнению любителей и профессионалов рецептов испанской кухни. В общей сложности было проанализировано 100 мероприятий подобного рода, из которых 11 проводятся уже более 40 лет.

Первые гастрономические ярмарки были посвящены паэлье, дарам моря, треске и хамону. В рейтинге 30 старейших праздников первое место разделили Валенсия и Андалусия: в каждом из регионов проводится по 5 подобных исторических мероприятий. Валенсию в нем представляют Международный конкурс вермишели с морепродуктами фидеуа в Гандии, организуемый с 1975 года, Выставка нарезки в Рекене (с 1994-го), Национальный конкурс блюд с крупными креветками в Винаросе (с 1963-го) и Народный конкурс приготовленного в духовке риса в Хативе (с 2001-го). В список также попала Каталония с Праздником лука кальсотс в Вальсе (с 1983 года), Праздником грибов в Сеткасесе (с 1993-го) и Конкурсом на лучший масляный круассан в Барселоне (с 2008-го).

Исследование было проведено на основе информации, полученной на специализированных сайтах, в блогах и страницах в социальных сетях, посвященных основным гастрнономическим мероприятиям страны. По словам его авторов, в XXI веке произошел бум популярности подобных событий, число которых в настоящее время составляет более нескольких сотен.