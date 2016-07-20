Съемочная группа "Игры престолов" вновь вернется в Испанию

Съемки предпоследнего сезона культового сериала "Игра престолов" вновь частично пройдут в Испании. Седьмая часть саги выйдет в эфир летом 2017 года и будет состоять из семи эпизодов вместо привычных десяти.

Ранее в сериале уже "засветились" многие испанские достопримечательности – замки, храмы, кафедральные соборы и старинные города. Седьмой сезон будут снимать в Севилье, Касересе, Альмодоваре-дель-Рио и Сантипонсе, а также в баскских городках Сумая и Бермео. В андалусском Сантипонсе частью декораций станут руины римской колонии Италика. Помимо этого, частично сериал будет сниматься в Исландии.

Популярность "Игры престолов" положительно сказалась на испанском секторе туризма – фанаты саги приезжают в страну, чтобы своими глазами увидеть реальные места съемок любимого шоу.