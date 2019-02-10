Хулио Иглесиас получит премию «Грэмми» за особый вклад в музыкальную индустрию

Испанец таким образом пополнит список легендарных артистов, которые внесли особый вклад в музыкальную индустрию. В числе обладателей награды – Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, The Beatles, Барбара Стрэйдзанд, Арета Франклин, Боб Дилан, Queen, Майкл Джексон и другие.

За свою полувековую карьеру Иглесиас стал самым продаваемым артистом в испаноговорящих странах. В 1982 году на японском рынке за шесть месяцев было продано 1,2 млн дисков Иглесиаса, а в 1987 он первым из неанглоговорящих музыкантов продал более двух миллионов дисков в США. Иглесиас выступал в дуэте с сотнями артистов по всей планете: от Стиви Уандера и Дайаны Росс до Пласидо Доминго и Шарля Азнавура.

Иглесиас уже является обладателем многочисленных статуэток «Грэмми» и «Латинская Грэмми» и других премий. Он неоднократно получал государственные награды разных стран, включая Золотую медаль за заслуги в области искусств и Королевский орден Изабеллы Кастильской в Испании, а также орден Почётного легиона во Франции, был удостоен звёзд на аллеях славы в Голливуде (США), Нагое (Япония) и Роттердаме (Амстердам). К тому же, Иглесиас стал единственным иностранным лауреатом китайской премии Golden Record Award.