Фонд Дали просит создателей сериала снять с преступников маски с лицом художника

Фонд «Гала-Сальвадор Дали» выступает против сериала «Бумажный дом» (La Casa de Papel), герои которого – грабители, которые носят маски с лицом художника во время налётов.

Сериал был спродюсирован Atresmedia в сотрудничестве с Vancouver Media, а позже права на него выкупила компания Netflix. Из-за споров с фондом афишу фильма изменили, поскольку на ней персонажи представали в своих «фирменных» костюмах: красных комбинезонах и масках с хорошо узнаваемыми длинными усами. С выходом сериала маски получили большую популярность в интернете.

По информации El País, стороны ведут переговоры о правах на использование изображения каталонского художника. Создатели проекта считают, что не должны просить разрешения у фонда, поскольку речь идёт о карикатуре, а не о реальном изображении сюрреалиста.