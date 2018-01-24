Феминистки требуют снести скульптуру Вуди Аллена в Овьедо

Феминистки требуют демонтировать статую Вуди Аллена в Овьедо. Таким образом защитницы прав женщин отреагировали на заявления дочери режиссера Дилан Фэрроу, которая обвинила его в домогательствах. Представительницы Феминистской организации Астурии считают, что скульптура, "прославляющая насильника и извращенца", должна исчезнуть с улиц города.

Дилан Фэрроу озвучила свои обвинения в открытом письме, опубликованном в 2014 году изданием New York Times. Аллен, в свою очередь, выступил с опровержением и обвинил свою бывшую возлюбленную Мию Фэрроу в том, что она цинично настроила их общую приемную дочь против него с целью сделать развод как можно более громким за счет серьезных обвинений в адрес кинематографиста.

Аллен часто проводил съемки своих фильмов в Овьедо. Самым знаменитым среди них был "Вики Кристина Барселона". Представители городской администрации сообщили, что рассмотрят требования о сносе статуи в ходе предстоящего заседания.