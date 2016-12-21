Еврейская семья борется с музеем Тиссена-Борнемисы за некогда переданную нацистам картину Писсарро

Еврейская фамилия ведет борьбу с одним из испанских музеев за шедевр Камиля Писсарро, который их предки отдали нацистам в обмен на жизнь. Чтобы спастись, Лилли Кассирер и ее супруг передали немцам картину «Улица Сент-Оноре. Полдень. Дождь» в 1939 году. Их наследники уже 16 лет ведут тяжбы за право вернуть полотно в семью.

Картина, написанная в 1897 году, оценивается более чем в 40 миллионов евро. С 1993 года она хранится в мадридском музее Тиссена-Борнемисы. Представители галереи заявляют, что владеют полотном на законных основаниях, однако адвокат семейства Дэвид Бойс с ними не согласен. «Этот вопрос критически важен не только с точки зрения исправления чудовищной несправедливости периода преследования евреев нацистами, но и с точки зрения установления принципов, которые крайне важны и в сегодняшнем мире», - подчеркнул Бойс.