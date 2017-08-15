Бык Осборна празднует 60-летие в новом образе

Фигура установлена на родине легендарного силуэта – в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Кадис) рядом с винодельней компании Osborne, которой принадлежит эта эмблема, созданная дизайнером Маноло Прието. Спустя 60 лет с тех пор, как у дороги в провинции Мадрид появился первый силуэт быка, он перестал быть лишь логотипом хереса Osborne и превратился в образ, вдохновляющий дизайнеров и художников по всему миру, и символ испанского дизайна и рекламы.

Новая конструкция имеет традиционные пропорции, её высота составляет 14 метров, а вес – 4 тонны. Она украшена элементами, полученными в результате переработки стекла, в том числе стеклянной мозаикой, которая способна накапливать солнечный свет и светиться в темноте. По задумке авторов, использованные материалы должны привлечь внимание общественности к важности переработки стекла в деле борьбы с изменениями климата.