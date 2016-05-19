Зарплаты в Испании на 18% ниже, чем в среднем по Европе

Средняя зарплата в Испании составляет 1640 евро в месяц, что на 17,8% ниже, чем в среднем по Европе, где этот показатель составляет 1995 евро. Такие данные приводятся в четвертом исследовании заработных плат, проведенном компанией Adecco.

Однако, согласно документу из 28 стран Европейского Союза, Испания находится посередине таблицы. В 15 странах средняя заработная плата еще ниже, и только в 12 – выше. Испания обгоняет в основном страны Восточной Европы и отстает от наиболее развитых. Например, средняя зарплата в Испании в 4 раза выше, чем в Болгарии, где она составляет 357 евро в месяц. Однако на 40% ниже, чем в Великобритании.

Если сравнивать страну с ближайшими соседями, по получается, что жители Португалии ежемесячно получают на 66,4% меньше – 986 евро. А во Франции, напротив, больше на 27,3% - 2255 евро.

При этом на сайте Infojobs в апреле было зарегистрировано 188 тысяч вакансий в Испании, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.