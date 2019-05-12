В Испании вводится обязательный контроль за рабочим временем

С сегодняшнего дня все компании в Испании обязаны вести учет прихода и ухода сотрудников с работы. Это делается как в интересах самих работодателей, так и в интересах работников. Первым будет проще контролировать дисциплину. А вторые не будут перерабатывать.

По данным социологов, в Испании перерабатывают более 735 тысяч человек. Если суммировать все время, которое они потратили на дела внеурочно, получится 5,7 миллиона часов в неделю. При этом почти половина этого времени не была оплачена работодателем и вообще никак не учитывалась. Если перевести все это в денежный эквивалент, то получится, что каждую неделю испанские компании не доплачивают своим сотрудникам 55 миллионов евро.

Чтобы изменить статистику в лучшую сторону, и была введена новая система. Точнее, система не совсем новая, но теперь она стала обязательной для всех компаний, ведущих свою деятельность на территории Испании. Хранить данные о фактическом начале и конце трудового дня необходимо на протяжении четырех лет.

Многие крупные компании уже давно ведут строгий учет посещаемости. Тяжелее придется карликовым фирмам. В Испанской ассоциации малого и среднего бизнеса считают, что внедрение учета посещаемости для многих компаний экономически невыгодно. Кроме того, не совсем понятно, как быть с теми, кто работает удаленно.