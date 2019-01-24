В 2019 году испанцы утратили оптимизм по поводу экономики

В начале 2019 года испанцы стали более пессимистично оценивать экономические перспективы на ближайшие 12 месяцев, чем это было годом ранее. 69% жителей Испании заявили, что начинают год с оптимизмом, в то время как в прошлом году этот показатель находился на уровне 72%.