В 2019 году испанцы утратили оптимизм по поводу экономики

В начале 2019 года испанцы стали более пессимистично оценивать экономические перспективы на ближайшие 12 месяцев, чем это было годом ранее. 69% жителей Испании заявили, что начинают год с оптимизмом, в то время как в прошлом году этот показатель находился на уровне 72%.
Опрос, проведённый Metroscopia показал, что лишь четверть испанцев даёт положительную оценку экономической ситуации в стране, в то время как 58% придерживаются противоположного мнения. По этом показателю в 2018 году ситуация была аналогичной.
Наиболее оптимистичными оказались взгляды сторонников Социалистической рабочей партии Испании (PSOE) и партии Ciudadanos, 72%, из которых видят положительные перспективы для экономики. Самые низкие показатели у сторонников Народной партии – 63%, в то время как в январе 2018 года 77% из них выражали оптимизм.
Личные экономические ожидания испанцев на 2019 год почти не изменились. 45% испанцев считают, что в наступившем году дела у них пойдут лучше. В прошлом году этот показатель составлял 47%.
Заметно упали надежды на улучшение экономической ситуации. Лишь 18% опрошенных верит, что экономическая ситуация улучшится в краткосрочной перспективе. В январе 2018 года такого мнения придерживалось 30%.Темы: Бизнес