Топ-3 секторов с самыми высокими зарплатами в Испании

Издание La Información составило список секторов испанской экономики с самыми высокими зарплатами. Рейтинг сформирован на основе ежегодного доклада InfoJobs-ESADE 2018, который опирается на данные о вакансиях, размещенных на сайтах с поиском работы.

Первое место занимает программирование и телекоммуникации. Средняя заработная плата здесь составляет 29 384 евро в год. За год этот показатель вырос на 302 евро. А специалисты по облачным технологиям и архитекторы информационных систем могут расчитывать на 92 тысячи евро в год.

Недвижимость и строительство - на втором месте рейтинга (28 949 евро в год). Администраторы и управляющие в сфере недвижимости и гражданского строительства получают от 31 до 35 тысяч в год.

Замыкают тройку лидеров инженеры и технологи (38 162 евро в год). Например, руководитель инженерных проектов получает в год 63 680 евро.