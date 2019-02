Stradivarius выпустит футболки для Tinder ко дню всех влюблённых

Товары поступят в продажу 4 февраля, за 10 дней до дня всех влюблённых. Они будут доступны как в магазинах Stradivarius, так и на официальном сайте. Цены на тематические футболки пока не называются, но ожидается, что они не будут отличаться от обычных цен на одежду бренда.

Коллекция будет включать три модели с коротким рукавом в двух расцветках: чёрной и белой. На них будут нанесены принты популярных в приложении сообщений: I'm your right swipe, You looked talled in Tinder или Love me с логотипом Tinder.

К тому же компании собираются разыграть среди покупателей три поездки в Лондон с посещением специального мероприятия Stradivarius. Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше необходимо загрузить в Instagram видео с хэштегом #UnforgettableMatch и рассказать в нём о самом незабываемом знакомстве в Tinder.

