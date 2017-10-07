SEAT может переехать в Мадрид

На фоне заявлений каталонского правительства , которое намерено провозгласить независимость автономной области, некоторые организации рассматривает возможность переноса своих офисов из Барселоны. Среди них и автомобильный гигант, двигатель каталонской промышленности SEAT.
Как сообщает издание ABC со ссылкой на источники в секторе автомобилестроения, в компании, которая входит в состав концерна Volkswagen, имеется специально разработанный «план на случай непредвиденных обстоятельств». Он предполагает смену юридического адреса, который в настоящее время зарегистрирован в Мартореле (Барселона), и его перенос в Мадрид. План может быть введён в действие решением совета управления, который возглавляет итальянец Лука де Мео.
Официально в SEAT не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В то же время, де Мео, выступая в сентябре на автосалоне в немецком Франкфурте, заявил, что компания будет адаптироваться под условия рынка.Темы: Бизнес Мадрид