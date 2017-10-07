S&P может понизить рейтинг Каталонии до уровня Камбоджи

Агентство Standard&Poor's угрожает снизить кредитный рейтинг Каталонии до уровня B. Если это произойдёт, автономная область будет соседствовать в рейтинге с такими странами как Замбия, Камбоджа, Ямайка, Руанда и Камерун.

В официальном заявлении S&P говорится о том, что в настоящее время показатели Каталонии соответствует уровню B+ с негативной перспективой. При этом агентство предупреждает о возможном снижении рейтинга на один или два пункта, если в течение ближайших трёх месяцев сохранится такая же политическая обстановка.

Решение агентства, таким образом, ограничивает возможности международного финансирования каталонского правительства.

Как отмечают в S&P, конфронтация между каталонским и центральным испанским правительством усилилась после референдума 1 октября, и эскалация конфликта может негативно сказаться на сотрудничестве между двумя органами власти, которое необходимо Каталонии для своевременной выплаты долга в полном объёме.

В S&P также указали на незаконный характер проведения воскресного референдума, при этом при оценке перспектив в тексте заявления подразумевается, что Каталония останется частью Испании.