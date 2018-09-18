С 2019 года в Испании введут налог на дизель

Испанское правительство намерено включить в проект бюджета на 2019 год новый налог на дизельный автотранспорт, который может быть введён с января следующего года.

Введение налога на дизельный транспорт должно стать шагом на пути к сокращению вредных выбросов и продвижению электромобилей на испанских дорогах. Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото пояснила, что это предложение входит в число мер, с помощью которых правительство собирается повысить доходы. Подробности станут известны не позднее 30 сентября, когда должен быть представлен проект бюджета. Марото добавила, что, несмотря на многочисленные разговоры о дополнительных ограничениях для дизельного транспорта, пока черновик документа не готов.

С другой стороны, министр отметила, что правительство сотрудничает с представителями автомобильного сектора, чтобы выработать наиболее приемлемые требования.

В Министерстве энергетики весной появилось предложение установить налог в размере 28,6%.

В Национальной ассоциации продавцов моторных транспортных средств призвали правительство отказаться от идеи налога на дизель, и вместо него рассмотреть возможность изменить дорожный сбор, преобразовав его таким образом, чтобы он зависел от уровня выбросов конкретного автомобиля, а не от литража двигателя.