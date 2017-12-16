Пончики Donuts переехали из Каталонии в Мадрид

Компания Bakery Donuts Conveniencia S.A, выпускающая популярные в Испании пончики под маркой Donuts, закончила формальную процедуру переноса своего юридического адреса из муниципалитета Санта-Перпетуа-де-Могода (Барселона) в мадридскую промышленную зону Лас-Мерседес. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на Официальный бюллетень Коммерческого реестра.

11 октября группа компаний Bimbo, которой принадлежит вышеупомянутая фирма, уже сообщила о юридическом «переезде» базирующихся в Каталонии компаний в зону Лас-Мерседес. Таким образом, на сегодняшний день уже 3 000 компаний сменили адрес своей регистрации в свете референдума и сопутствующей ему политической напряженности. Свое решение руководство международного мексиканского холдинга Bimbo объяснило «стремлением к сохранению правовой безопасности и продолжению работы в обычном режиме».

В 2016 году группа компаний Bimbo приобрела объединение Panrico, включив в свой портфель в том числе принадлежащие ему марки Donuts и Bollycao.