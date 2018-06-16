Подсчитана стоимость жилья в Испании в Биг-Маках

Испания занимает 6 место среди развитых стран по стоимости Биг-Мака, которая составляет 4,84 доллара или 4,1 евро, уступая лишь Швейцарии, Швеции, США, Франции и Италии.

Индекс Биг-Мака показал, что стоимость одного квадратного метра при покупке недвижимости на вторичном рынке в Испании варьируется от 228 Биг-Маков в Авиле до 1075 - в Барселоне. В Сан-Себастьяне стоимость «квадрата» эквивалентна 1000 Биг-Маков, в Мадриде - 900, в Бильбао - 701, в Пальме - 684, в Малаге - 520, в Памплоне - 505. Топ-10 завершают Кадис, Витория и Ла-Корунья, где квадратный метр обходится в 470-480 Биг-Маков. Категория менее 300 Биг-Маков за «квадрат» включает Альбасете, Самору, Касерес, Мурсию, Теруэль, Уэску, Бадахос, Куэнку, Сьдад-Реаль, Альмерию, Кастельон-де-ла-Плана, Льейду и Авилу.

В случае с арендой в 12 столицах автономных сообществ стоимость квадратного метра жилья превышает два Биг-Мака. В этот список вошли Барселона, Мадрид, Сан-Себастьян, Пальма, Бильбао, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Жирона, Малага, Севилья, Витория, Валенсия и Кадис. В полтора Биг-Мака оценивается аренда квадратного метра в Гвадалахаре, Логроньо, Альбасете, Сории, Бадахосе, Теруэле, Куэнке, Хаэне, Авиле и Касересе, и лишь в Саморе стоимость «квадрата» равна одному Биг-Маку.