Новая банкнота в 50 евро поступит в оборот 4 апреля 2017 года

В странах Европы с 4 апреля 2017 года будет введена в оборот новая банкнота достоинством 50 евро. Об этом сообщает Европейский центральный банк.

На 50 евро появится голограмма с изображением богини Европы, которая будет видна с обеих сторон. Увидеть портрет можно будет при взгляде на нее против света. Эту технологию крайне сложно подделать. Кроме того, число «50» на новой банкноте будет изумрудного цвета, который будет меняться в синий при наклоне.

50 евро – самая популярная в Европе банкнота. В обращении сейчас находится 8,5 млрд таких купюр.

Дизайн новой банкноты будет прежним, только несколько изменятся цвета, но это сделано исключительно с целью внедрения новых средств безопасности. К тому же на карте Европы на лицевой стороне появятся новые страны, которые с 2002 года присоединились к ЕС - Мальта и Кипр. На банкноте появится слово «евро», написанное на кириллице. Это инициатива ЕЦБ, по которой на билете в настоящее время присутствуют девять языковых вариантов, вместо пяти.

Производители оборудования для проверки денег уже вносят изменения в настройки своих аппаратов, чтобы у различных заведений была возможность принимать новые банкноты.