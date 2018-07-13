Нехватка IT-персонала в Испании: 10 тысяч вакансий

Несмотря на наличие 3 миллионов безработных в Испании, в секторе высоких технологий наблюдается нехватка квалифицированного персонала. В настоящее время, по подсчётам объединения DigitalES, в области IT 10 тысяч вакантных позиций.

Организация провела опрос среди крупных IT-компаний, и его результаты показали, что каждая четвёртая организация испытывает трудности с подбором подходящего персонала на открытые вакансии.

Отмечается, что компании чаще всего требуют от кандидатов университетского образования в области информатики или смежных дисциплинах, хотя одного лишь диплома зачастую оказывается недостаточно из-за специализации и отсутствия опыта работы.

В настоящее время самые востребованные специалисты на испанском IT-рынке – инженеры программного обеспечения, Full-stack разработчики и архитекторы систем, в меньшей степени – специалисты по кибербезопасности. Прогнозируется, что спрос на таких профессионалов в ближайшие годы сохранится.

Также рекрутеры часто ищут специалистов по big data, business intelligence и обработке данных, дизайнеров интерфейсов (UI) и пользовательского опыта (UX) с высшим образованием. Меньшая, но значительная доля вакансий приходится на экспертов в области робототехники и agile-методов, а также профессионалов со знаниями в области IoT, искусственного интеллекта и виртуальной реальности.