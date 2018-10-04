Рейтинговое агентство Moody's представило доклад, в котором отмечается, что в настоящее время Европа более уязвима перед возможным кризисом, чем десять лет назад.

В агентстве предупреждают, что меры, которые предприняли правительства стран ЕС для восстановления экономики, возымели своё действие, но также создали новые риски.

Одной из главных проблем в Moody's считают растущий долг государственного и частного сектора, который достиг самого высокого уровня за последние 10 лет. В организации предупреждают, что сложившаяся ситуация может привести к резкому повышению процентных ставок. В Испании госдолг также представляет собой основной балласт, увеличиваясь с каждым годом. Если в 2007 году он составлял около 35% ВВП, то к настоящему времени он достиг уровня в 98% ВВП, что почти на 40 пунктов выше установленного Брюсселем показателя в 60%. По оценкам организации AIReF, Испании понадобится два десятка лет, чтобы сократить задолженность до плановых европейских показателей.

Среди других факторов риска в Moody's называют недостаточные темпы роста экономики и высокие показатели безработицы. При этом Испания – один из лидеров в ЕС по безработице. В настоящее время её уровень в стране составляет 15%, почти вдвое превышая показатель 2007 года.

С другой стороны, в агентстве добавляют, что развитие технологий также представляет некоторую опасность. По мнению аналитиков, стремительные изменения в сфере технологий приводят к возникновению новых форм конкуренции в разных секторах экономики.