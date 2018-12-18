Минимальная стоимость похорон в Барселоне – 1800 евро

Организация похорон в Барселоне обходится не менее чем в 1800 евро с учётом 21% НДС, по подсчётам похоронных бюро Mémora и Àltima, на которые приходится около 85% рынка каталонской столицы.

Данная сумма не включает ни погребение, ни кремацию. Как сообщают в мэрии, стоимость этих услуг составляет 500 и 700 евро, соответственно. Таким образом, в совокупности минимальные расходы составляют 2300 евро.

Базовый пакет услуг от Àltima включает гроб, оформление документов для погребения, выдачу сертификата о смерти, перевозку и подготовку тела, катафалк и временное хранение тела, но без аренды траурного зала, цветов и других траурных украшений. В Àltima лишь 10% клиентов выбирают минимальный пакет услуг, а в Mémora – 8%. Более половины клиентов, по словам представителей Àltima, предпочитают пакет стоимостью свыше 3000 евро, который включает макияж, траурный зал, венки и пользование часовней. В Mémora самый популярный вариант стоит 4250 евро, его выбирает половина клиентов. Ещё 22% делают выбор в пользу пакета «премиум» стоимостью более 7200 евро.

При этом в Барселоне дешевле организовать похороны, чем в других столицах каталонских провинций. В Льейде стоимость минимального пакета услуг составляет 3300 евро, в Таррагоне – 2200 евро, в Жироне – 1966 евро.

В Ассоциации по борьбе с нарушениями в сфере ритуальных услуг отмечают недостаточную прозрачность деятельности похоронных бюро и уверяют, что они завышают цены на свои услуги.

Минувшим летом мэрия Барселоны, Àltima и Mémora пришли к соглашению о регулировании доступа к бесплатным ритуальным услугам. В настоящее время, право на бесплатное обслуживание имеют те, чьи доходы не превышают 0,66% минимального уровня доходов (RMI), который в Каталонии составляет 569 евро.