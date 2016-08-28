MediaMarkt откроет магазин в здании бывшего мадридского монастыря

Сеть магазинов электроники MediaMarkt делает ставку на Мадрид и Барселону как основные двигатели своей новой стратегии, заключающейся в укреплении присутствия бренда в центральных районах города. Как сообщает портал Idealista, руководство компании уже приняло решение о размещении будущих магазинов. Так, в Мадриде новая торговая точка откроется в торговом комплексе, который разместится в здании бывшего монастыря на площади Пласа-дель-Кармен неподалеку от центральной Пуэрта-дель-Соль.

Это местоположение идеально отвечает планам компании, намеченным в конце 2014 года. Именно тогда руководство сети начало искать помещения площадью около 3 000 квадратных метров со стоимостью аренды порядка 10-12 евро в месяц за метр. На сегодняшний день компания ожидает получения необходимых лицензий. В столице уже насчитывается два крупных магазина MediaMarkt: на проспекте Кастельяна и на улице Алькала.

Торговый центр, в котором также разместятся магазин FNAC и универмаг El Corte Inglés, строится в помещении бывшего развлекательного комплекса Cine Madrid, закрытого в 2002 году. Оно по сей день принадлежит компании Grupo Sade, которая в свое время отвечала за управление кинотеатром, а сегодня выступает в роли застройщика. Ожидается, что новый комплекс откроет свои двери в 2017 году. Торговые площади займут 7 240 квадратных метров, а подземная парковка – еще 6 000.

Ранее подобная сделка была закрыта в Барселоне, где в ближайшие месяцы откроется новый магазин MediaMarkt. Точка площадью 2 500 квадратных метров находится на улице Фонтанелья неподалеку от площади Каталонии.