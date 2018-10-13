Лучшее в мире оливковое масло делают на ферме в Сьюдад-Реаль

Компания EVOO составила рейтинг лучшего оливкового масла в мире. Победителем была названа марка Palacio de Olivo, которая за год успела получить более двух десятков наград.
Оливковое масло первого холодного отжима (Extra Virgen) под маркой Palacio de Olivo производят на ферме Los Palacios в Кампо-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль). 70% продукции отправляется на экспорт в азиатские страны, благодаря высокой международной оценке.
Для лучшего масла в мире используют ранние оливки, которые собирают в начале ноября. Они выращиваются на плантациях, занимающих 210 га в горных районах с вулканической почвой. Отжим производится исключительно холодным методом, чтобы получить масло высшего качества.
Palacio de Olivo – односортовое масло из оливок пикуаль с низкой кислотностью. Оно выделяется фруктовым оттенком, горькими и острыми нотками и ароматом свежих трав.
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