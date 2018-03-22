Каталония потеряла две пятых иностранных инвестиций в 2017 году

Несмотря на то, что Каталония в 2017 году вошла в число самых популярных регионов в Испании среди иностранных инвесторов, на фоне политической нестабильности объём инвестиций из-за рубежа в автономной области сократился на 40%.

По данным Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании, в целом по стране рост иностранных инвестиций по состоянию на конец года составил 0,7%. Основная масса инвестиций происходит из Германии, Великобритании, США и Франции.

Наибольший интерес иностранные инвесторы проявляли в прошлом году к Мадридскому сообществу, Каталонии и Стране Басков. В Мадриде объём инвестиций из-за рубежа вырос на 25%. На столичный регион приходится 60% инвестиций в Испании.

Страна Басков продемонстрировала рост в 71%. В начале 2018 года Financial Times назвал эту автономную область в числе самых привлекательных регионов Южной Европы для иностранных инвесторов, особо выделив сектор высоких технологий.