Гостиничный бизнес Малаги переживает период активного роста

Рост туристической активности в Малаге в последние годы позволил городу укрепить свои позиции на этом рынке. Это привело к увеличению числа отелей и туристических апартаментов. За последний год число мест в гостиницах города выросло более чем на тысячу, и в будущем эта тенденция сохранится благодаря новым проектам в гостиничной сфере.

По данным мэрии, по состоянию на конец 2015 года в отелях города насчитывалось 12 502 места, что на 13,2% больше, чем годом ранее. Большинство из них (более 80%) приходится на долю 135 отелей. Почти половина из них имеет категорию "4 звезды".

Впрочем, наиболее активный рост наблюдался в сегменте туристических апартаментов. За 12 месяцев число мест в них выросло на 113,2% - с 1 011 до 2 155.

"На сегодняшний день Малага – одно из самых динамично развивающихся испанских направлений, и эту тенденцию явно отражают показатели туристического рынка. Умеренный, но постоянный рост числа отелей – это хорошая новость для города: он позволяет не только увеличить число прибывающих туристов и проводимых ими в Малаге ночей, но и создать новые рабочие места", - отметил советник местной мэрии по вопросам туризма Хулио Андраде. Он также подчеркнул, что особое значение для города с точки зрения привлечения крупных конгрессов международного масштаба и расширения сегмента "люкс" будет иметь открытие отеля Miramar.

В прошлом месяце в Малаге открылся новый отель сети Room Mate, разместившийся на площади Пласа-де-ла-Марина. Пока не определено будущее гостиницы в порту, однако на сегодняшний день получено уже два твердых предложения от потенциальных инвесторов. Из 12 гостиничных проектов, которые в настоящее время рассматривает правительство Андалусии, 8 планируется развивать именно в Малаге.