Госдолг Испании превысил 23 тыс. евро на человека

Размер государственного долга Испании на душу населения в 2015 году вырос до 23 332,44 евро в соответствии с данными Международного валютного фонда, предоставленными бизнес-школой EAE Business School. Общий размер госдолга достиг 1,082 трлн евро, что эквивалентно 98,6% ВВП.

Таким образом, за последний год госдолг вырос на 5% в среднегодовом выражении. В период с 2008 по 2015 год этот показатель увеличился на 145%, а его доля в соотношении с объемом ВВП выросла с 39,4% до 98,6%. По прогнозам EAE, в 2020 году данная цифра снизится до 94,21%.

В прошлом году в пятерку регионов, где государственный долг оказался наиболее внушительным в соотношении с ВВП, вошли Валенсия (41%), Кастилия – Ла-Манча (35%), Каталония (35%), Балеарские острова (30%) и Мурсия (27%). Наименьшая задолженность была зафиксирована в Мадриде (13%), Стране Басков (14%), на Канарах (15%), в Риохе (17%) и Астурии (18%).

Суммарный объем государственного долга испанских автономий в прошлом году вырос до 261,268 млрд евро, что составляет 24% от общего размера государственного долга. За год этот показатель вырос на 10,3%.

66% долга приходится на долю Каталонии, Валенсии, Андалусии и Мадрида (72,274, 41,752, 31,365 и 27,645 млрд евро соответственно). Наименьшая задолженность существует у Риохи (1,435 млрд), Кантабрии (2,69 млрд), Наварры (3,321 млрд), Эстремадуры (3,576 млрд) и Астурии (3,876 млрд).

По данным EAE, странами ЕС с самым высоким уровнем долга в соотношении с ВВП оказались Греция (196%), Италия (133%), Португалия (127%), Бельгия (106%), Кипр (106%) и Ирландия (100%). Самые низкие показатели в этом смысле были зафиксированы в Эстонии (10,7%), Люксембурге (22,7%), Болгарии (28,6%), Латвии (37,7%) и Литве (38,7%).