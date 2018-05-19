Госдолг Испании достиг 1,16 трлн евро

По подсчётам Министерства экономики, госдолг вырос на 3,37 млрд евро по сравнению с предыдущим месяцем. В прошлом году уровень госдолга был ниже на 3,1%, или на 35,5 млрд евро.

В то же время, в министерстве отмечают небольшое сокращение госдолга относительно ВВП по сравнению с февралём текущего года. Кроме того, сообщается, что динамика задолженности соответствует Программе стабильности, которая прогнозирует, что к концу года уровень госдолга снизится до 97% ВВП.

Увеличение госдолга в марте в значительной мере связывается с ростом публичного долга, который превысил 1 трлн евро. Рост по этому показателю составил 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Задолженность автономных сообществ в марте выросла на 2,3 млрд евро и приблизилась к 290 млрд евро, что на 0,8% больше чем в феврале текущего года и на 3,7% больше чем в прошлом марте.

Также небольшой рост был зарегистрирован по задолженности местных корпораций. Он составил 686 миллионов евро, или 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время сумма долг корпораций, которая составила почти 30 млрд. евро, оказалась на 6% меньше, чем год назад.