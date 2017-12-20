Главный франчайзи Burger King в Испании вдвое увеличит свою сеть

В настоящее время на счету Megafood 69 ресторанов Burger King. В течение ближайших семи лет компания собирается увеличить их число до 140. Новые заведения появятся в Андалусии (Уэльве, Севилье, Кадисе, Кордобе), на Канарских островах, в Эстремадуре, Сеуте и Мелилье. Открытие новых ресторанов быстрого питания, в которые компания планирует вложить более 75 миллионов евро, позволит создать 2 тысячи рабочих мест. Для сравнения: в настоящее время в ресторанах Megafood занято 1500 работников.

Megafood управляет 8% от общего числа франчайзинговых ресторанов Burger King в Испании. За ней по количеству заведений следует Zena Alsea (61), KAM Food Service (более 50) и Negocios de Restauración del Sur (46).