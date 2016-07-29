Испанский банк BBVA закрывает 400 отделений в Каталонии в рамках интеграции с банком Catalunyacaixa, что позволит за год сэкономить 200 миллионов евро.

В марте BBVA и Catalunya Banc подписали соглашение о слиянии. Закрыто будет 60% офисов BBVA в Каталонии. Банк во главе с Франсиско Гонсалесом решил создать два новых территориальных подразделения в Каталонии, одно из них будет заниматься непосредственно Барселоной и будет находиться в здании Vía Laietana de la Ciudad Condal, бывшей штаб-квартире Catalunyacaixa. Второе будет базироваться в городе Тарраса и заниматься делами всей остальной Каталонии.

После того, как интеграция в этом регионе будет завершена, BBVA будет включен в структуру этих двух подразделений, которые будут управлять корпоративными и розничными направлениями.

Региональным директором BBVA в Барселоне будет Кристиан Террибас, а Хавьер Линарес, который руководит подразделением группы на Канарских островах, станет директором по Каталонии.