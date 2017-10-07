Банк Sabadell переносит свой головной офис из Каталонии в Аликанте

После заявлений каталонского правительстве о возможном отделении от Испаний банк Sabadell выразил намерение перенести свой головной офис из Барселоны в Аликанте.

Как сообщает газета El País, в четверг, 5 октября, состоялось заседание совета директоров финансового учреждения, на котором было принято окончательное решение о переносе штаб-квартиры.

Стоимость акций пятого по величине в Испании и второго в Каталонии банка за одну неделю снизилась более чем на 14,5% на фоне интенсификации политического кризиса.

В правительстве автономной области заявили, что провозглашение независимости может произойти уже на следующей неделе, поскольку большинство каталонцев, принявших участие в референдуме, который испанское правительство признало незаконным, поддержали отделение от Испании.