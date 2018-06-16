Банк Испании прогнозирует экономический рост в 2,7%

По прогнозам Банка Испании рост ВВП в 2018 году составит 2,7%, что соответствует предыдущим оценкам. Финансовое учреждение улучшило свои прогнозы на следующий год на одну десятую до 2,4%. Прогноз на 2020 год не изменился - 2,1%.

Пересмотр результатов по 2019 году Банк Испании связывает, в первую очередь, с более экспансионистской фискальной политикой.

Эксперты считают, что рост ВВП продолжится, но более умеренными темпами, а поддерживать его будет внутренний спрос. В то же время, внешний спрос также будет оказывать значительное влияние на испанскую экономику.

По поводу рисков в Банке Испании не исключают «повторного возникновения» финансовой напряжённости на фоне геополитической неопределённости и нормализации денежной политики. При этом также отмечается, что на внутреннем уровне разлад в парламенте может затруднить проведение структурных реформ и снизить темп сокращения госдолга.